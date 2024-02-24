Первый белорусский электромобиль сможет проезжать 400 километров на одном заряде

По его словам, особенность белорусского электрокара в том, что в отличие от зарубежных марок, где батарею рекомендуют менять целиком, в белорусских можно будет заменить только вышедшие из строя элементы. И заплатить не 100% от стоимости батареи, а, скажем, половину. Поддубко напомнил, что стоимость батареи в электромобиле составляет 30−40 процентов от цены самого авто. По его мнению, даже если белорусский электромобиль при покупке будет несколько дороже по стоимости импортных аналогов, то одним из решающих факторов станет возможность экономить затем на замене батареи.