Первый белорусский электромобиль сможет проезжать 400 километров на одном заряде

Первый белорусский электромобиль BelGee еX50 сможет проезжать 400 километров на одном заряде. Об этом гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Сергей Поддубко рассказал в интервью газете «Рэспубліка». Он заверил, что в 2024 году будет изготовлена и протестирована опытно-промышленная партия из пяти электромобилей BelGee еX50. Экспериментальный образец этого электрокара был представлен в январе президенту Беларуси Александру Лукашенко, который и поставил задачу произвести опытно-промышленную партию именно по промышленным, заводским технологиям, приближенным к серийному производству.
— Основной вопрос, который сейчас всех интересует, — сколько будет стоить эта машина и сможем ли мы добиться экономики во всем этом проекте, — заметил гендиректор института.
Внешне опытный образец электрокара — брат-близнец кроссовера BelGee X50. Фото: belgee.by.
По его словам, особенность белорусского электрокара в том, что в отличие от зарубежных марок, где батарею рекомендуют менять целиком, в белорусских можно будет заменить только вышедшие из строя элементы. И заплатить не 100% от стоимости батареи, а, скажем, половину. Поддубко напомнил, что стоимость батареи в электромобиле составляет 30−40 процентов от цены самого авто. По его мнению, даже если белорусский электромобиль при покупке будет несколько дороже по стоимости импортных аналогов, то одним из решающих факторов станет возможность экономить затем на замене батареи.
— У нашего электромобиля ресурс батареи, который будет гарантирован, составит пять лет. Номинальная мощность привода — 80 кВт, что выше, чем у Geometry (50 кВт). С точки зрения динамики наш электрокар не будет уступать бензиновой версии, — рассказал ученый.