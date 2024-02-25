Завод по переработке рапса под Новосибирском принесет 1,3 млрд рублей налогов

В Корпорации развития Новосибирской области (бывшее АИР) оценили предполагаемый объём налоговых поступлений от завода по переработке рапса на территории Южного промышленно-логистического парка. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство ТАСС.
«Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области в период до 2029 года составит около 1,3 млрд рублей. На полную проектную мощность предприятие планирует выйти в 2026 году. На предприятии будет создано 255 рабочих мест. Общая площадь земельного участка для реализации проекта составляет порядка 42 га», — сообщили в пресс-службе Корпорации.
Напомним, в конце сентября 2023 года губернатор Травников сообщил, что строительство крупного призводственного комплекса по переработке масличных культур (рапса и льна) на территории Южного ПЛП уже началось. Инвестиции в проект составили около 3,7 млрд рублей.
Первую очередь по переработке до 150 тысяч тонн масличных культур в год планируют запустить в 2024 году. Запуск второй очереди — до 300 тысяч тонн в год запланирован на 2025−2026 годы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти НСО выделили 860 млн рублей на создание базовой инфраструктуры Южного ПЛП.