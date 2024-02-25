Жители улиц Шевцовых пишут новые жалобы на компанию депутата Ильи Полякова

«Раньше люди из окружения Полякова скупали в наших домах по одной квартире, фирма Полякова оплачивала техэкспертизы, по которым наши дома признавались аварийными, чтобы потом подешевле нас расселить в рамках программы КРТ — сообщили жильцы. — А дома нормальные, и сейчас по поводу этих экспертиз Следственный комитет возбудил уголовное дело. И вот создается впечатление, что нам то ли мстят, то ли этой вибрацией и тряской стен от вбивания свай пытаются привести наши дома в аварийное состояние».