Жители улиц Шевцовых пишут новые жалобы на компанию депутата Ильи Полякова

23 февраля жители улиц Шевцовой провели под грохот — нет, не праздничного салюта, — а забивание свай на соседней стройке ЖК «Новаторы», которую ведет ООО СЗ «Первый» Группы компаний «Поляков». Впрочем нескончаемый грохот от вбивания свай в мерзлую землю, продолжается и в последующие выходные дни.
Как сообщают жильцы, грохот не прекращается в течение всего светового дня, в квартирах близких к стройке домов трясутся стены, звенит посуда, люстры грозят свалиться на головы.
«Раньше люди из окружения Полякова скупали в наших домах по одной квартире, фирма Полякова оплачивала техэкспертизы, по которым наши дома признавались аварийными, чтобы потом подешевле нас расселить в рамках программы КРТ — сообщили жильцы. — А дома нормальные, и сейчас по поводу этих экспертиз Следственный комитет возбудил уголовное дело. И вот создается впечатление, что нам то ли мстят, то ли этой вибрацией и тряской стен от вбивания свай пытаются привести наши дома в аварийное состояние».
Жители вызвали на место происшествия участкового инспектора, написали обращение к следователю СУ СК по НСО, ведущего дело о техэкспертизах домов, оплаченных фирмой Ильи Полякова ООО СЗ «Первый», а сейчас вколачивающей в выходные и праздник сваи в мерзлую землю. И готовят коллективные жалобы в надзорные органы. А также рассылают в новосибирские СМИ видео стройплощадки ЖК «Новаторы» с несмолкаемым грохотом.
Ранее НДН.инфо писал, что генерал-лейтенант юстиции, руководитель СУ СК РФ по НСО Е. Г. Долгалев взял под личный контроль уголовное дело с именем депутата-застройщика Ильи Полякова. Уголовное дело по статье 307 УК РФ о необоснованном признании домов по улицам Шевцовой и Аэропорт аварийными, взято под личный контроль руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области генерал-лейтенанта юстиции Е. Г. Долгалева.