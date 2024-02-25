Инцидент в ресторане во Владивостоке разгневал клиентов

В одном из местных ресторанов Владивостока гостья столкнулась с неприятным инцидентом при заказе блюда. Кесадилья была подана в неудовлетворительном виде. Попытка обратиться к персоналу за разъяснениями лишь усугубила ситуацию: оказалось, что официантка и повар заранее осведомлены о проблеме с блюдом. Об инциденте сообщили в тг-канал Revizor_vdk25 (18+).
При повторном заказе ситуация не изменилась, а попытки получить приемлемый ответ на вопрос о том, как предполагается употреблять блюдо, не увенчались успехом. Кроме того, клиентке изначально не предложили ни вилку, ни перчатки, необходимые для удобства. Требование посетительницы об обеспечении столовыми приборами было удовлетворено только после ее настойчивой просьбы.
Обстановка в ресторане ухудшилась, когда одна из сотрудниц, предположительно повар, стала играть сережкой во рту во время разговора с клиенткой, что вызвало дополнительное недовольство.
Такой уровень обслуживания и отношение к клиентам вызывают серьезные вопросы к стандартам качества и сервиса заведения.