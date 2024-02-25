Инцидент в ресторане во Владивостоке разгневал клиентов

При повторном заказе ситуация не изменилась, а попытки получить приемлемый ответ на вопрос о том, как предполагается употреблять блюдо, не увенчались успехом. Кроме того, клиентке изначально не предложили ни вилку, ни перчатки, необходимые для удобства. Требование посетительницы об обеспечении столовыми приборами было удовлетворено только после ее настойчивой просьбы.