Компании Башкирии попали под санкции Евросоюза и США

Завод «Авангард», принадлежащий государственной корпорации «Ростех», и его и.о. генерального директора Станислав Шевчук попали во внимание Евросоюза из-за того, что осенью 2023 года заводу был выделен новый участок земли для расширении производства.
Известно, что деятельность завода охватывает широкий спектр работ, включая как расснаряжение боеприпасов и утилизацию взрывчатых веществ, так и производство взрывчатых материалов, специальной продукции и тары по государственным оборонным заказам.
Одновременно под санкции США попало уфимское предприятие «Форт Диалог» из одноименной группы компаний. Санкции объясняются тем, что компания в своей деятельности поддерживает российскую военно-промышленную базу. Известно, что компания работает с 2016 года и специализируется на продаже компьютеров. На сайте указано, что вся группа работает в сфере системной интеграции и занимается модернизацией IT-инфраструктуры.