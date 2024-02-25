Компании Башкирии попали под санкции Евросоюза и США

Одновременно под санкции США попало уфимское предприятие «Форт Диалог» из одноименной группы компаний. Санкции объясняются тем, что компания в своей деятельности поддерживает российскую военно-промышленную базу. Известно, что компания работает с 2016 года и специализируется на продаже компьютеров. На сайте указано, что вся группа работает в сфере системной интеграции и занимается модернизацией IT-инфраструктуры.