Молдова стремится привлечь больше инвестиций в энергетику

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Экономика Молдовы безопасна для инвестиций в сферу энергетики, заявил глава Минэнерго Виктор Парликов в ходе кишиневского экономического форума «Инвестиции, инновации, европейская интеграция».
«Мы стремимся создать благоприятную среду для разработки и реализации инновационных энергетических проектов, которые помогут диверсифицировать источники энергии и повысить энергоэффективность», — подчеркнул министр.
Он также рассказал участникам форума об инвестиционных проектах в энергетике, таких как соединение электрических и газовых сетей Молдовы и ЕС, модернизация систем теплоснабжения, усовершенствование энергоэффективности зданий.
По его словам, власти запустили тендеры для производителей энергии ветра и солнечной энергии по фиксированной цене. Победители этих аукционов получат возможность продавать произведенную энергию по аукционной цене сроком на 15 лет.
Министр также сообщил о запуске впервые в Молдове особого правового режима (Sandbox) для предприятий энергетического сектора, которые, как ожидается, будут служить «испытательными площадками для инноваций в области энергетики».