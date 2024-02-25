Модернизация в селах: в Каркаралинском районе построят 17 медицинских объектов

— Для обеспечения доступности сельского здравоохранения в этом году в сёлах Татан, Томар и Акжол сданы в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты, — отметил Адильжан Аргынов. — В этом году и в следующем планируется строительство 17 медобъектов. Это три врачебных амбулатории, три фельдшерско-акушерских пункта, 11 медицинских пунктов.