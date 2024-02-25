В Пермском крае проиндексировали свыше 40 выплат, пособий и компенсаций

В начале февраля в России увеличили размер пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом. Индексация составила 7,4% — в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Так, увеличился размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для категории федеральных льготников. Это коснулось ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других. С учетом индексации средний размер ЕДВ в Пермском крае увеличился на 225 рублей и составил 3255 рублей.
Увеличился размер материнского капитала. Сейчас он составляет 630 380 тысяч рублей на первого ребенка и 833 024 тысяч рублей на второго, если семья еще не получала капитал на первого малыша. Если семья уже получала материнский капитал на первенца, то его размер увеличивается на 202 643 рубля при появлении второго ребенка. У тех, кто не пользовался средствами материнского капитала или пользовался ими частично, сумма также проиндексировалась.
Также увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка и единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты также проиндексированы на 7,4%. Как рассказала «Комсомолке» управляющая Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина, все повышения сделаны беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно было подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.