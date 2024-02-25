В Пермском крае проиндексировали свыше 40 выплат, пособий и компенсаций

Увеличился размер материнского капитала. Сейчас он составляет 630 380 тысяч рублей на первого ребенка и 833 024 тысяч рублей на второго, если семья еще не получала капитал на первого малыша. Если семья уже получала материнский капитал на первенца, то его размер увеличивается на 202 643 рубля при появлении второго ребенка. У тех, кто не пользовался средствами материнского капитала или пользовался ими частично, сумма также проиндексировалась.