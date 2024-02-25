Нагрянули с Росгвардией: красноярский бар проверили после провокационной вечеринки

Проверяли на наркотики и запрещенные предметы — так в Красноярске прошла проверка одного из баров.
Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции. Баром заинтересовались после провокационной вечеринки — мероприятие сейчас проверяют на соответствие законом. А заодно полицейские решили проверить, все ли в порядке в баре с лицензией на алкоголь и не балуются ли посетители и сотрудники запрещенкой.
На фото, опубликованных полицией, можно заметить внушительную гримерную с разноцветными женскими париками, роскошными платьями и афишами местных выступающих.
Силовую поддержку рейда на бар оказывали сотрудники Росгвардии и даже служебная собака. Итого: с 19 человек из числа посетителей и сотрудников бара взяли пояснение по происходившему, с 12 из них пришлось общаться в отделе полиции. А владелец клуба может понести наказание по итогам проверки вечеринки, с которой все и началось.