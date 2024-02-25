Нагрянули с Росгвардией: красноярский бар проверили после провокационной вечеринки

Силовую поддержку рейда на бар оказывали сотрудники Росгвардии и даже служебная собака. Итого: с 19 человек из числа посетителей и сотрудников бара взяли пояснение по происходившему, с 12 из них пришлось общаться в отделе полиции. А владелец клуба может понести наказание по итогам проверки вечеринки, с которой все и началось.