В Омске одобрили проект дома для переселенцев из аварийного жилья

Государственная экспертиза Омской области одобрила проект строительства многоквартирного дома на 6-й Станционной.
Запись об успешном заключении экспертизы появилась на сайте единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и датируется 21 февраля. Авторами проекта указаны 2 организации: ООО «Архбюро 91» и ООО «Сибпроект Омск».
Напомним, возведение здания началось в 2022 году, но из-за недобросовестности застройщика окончание стройки несколько раз переносилось. Первоначально закончить строительство собирались летом 2023 года.