Жильцы в Минске три года переплачивали за арендное жилье: им пересчитали коммуналку на Br4,4 тыс

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске жильцы одного из домов три года переплачивали за арендное жилье. По требованию прокуратуры Московского района столицы им пересчитали коммуналку на Br4,4 тыс., сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города.



Выяснилось, что жировки в одном из домов были «тяжелее», чем в соседнем. Плата за ЖКУ по договору найма включала лишние метры, например лоджию и балкон, иные площади. Больше других платили пользователи 11 жилых помещений. По ним проведен перерасчет. Руководителям расчетно-справочных центров и председателю правления товарищества собственников выданы предписания об устранении нарушений. Акты надзора исполнены в полном объеме.



Согласно Жилищному кодексу в общую площадь жилого помещения не включаются площадь пола балконов, лоджий, террас и неотапливаемых (холодных) помещений. −0-