Рынок криптовалют демонстрирует быстрый рост

Со среды, 7 февраля, не только биткоин, но и другие активы крипорынка начали расти в цене: биткоин вырос на 7%, Ethereum — на 6%, токен SOL (Solana) прибавил 5%, а токен BNB (монета биржи Binance) — 6%. На утро 11 февраля за 1 BTC дают $47 600, а Ethereum стоит почти $2 500.