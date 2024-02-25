«Наливайкам» в многоэтажках конец? Что изменится для хозяев и гостей баров разливных напитков в Иркутской области

— Сюда-то мне и надо, — понесли меня ноги вниз по лестнице — прямиком в «цоколь». Успела я как раз к открытию. Крепкий мужчина с легкой сединой внимательно протирал барную стойку, но увидев меня в дверном проеме, тут же перевел внимание. Тем временем, мой взгляд окинул не то бар, не то магазин. В скромной комнатушке каким-то образом умещались прилавки, два столика и четыре диванчика (по два на каждый).