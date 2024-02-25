«Наливайкам» в многоэтажках конец? Что изменится для хозяев и гостей баров разливных напитков в Иркутской области

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому власти регионов смогут самостоятельно ограничивать на своей территории продажу спиртного в так называемых «наливайках». Под ограничения попадают кафе и бары с разливными напитками в многоквартирных домах и прилегающих к ним пристройках.
В Иркутской области депутаты парламента правом уже воспользовались и приняли соответствующий законопроект в окончательном чтении. Под удар попадают заведения с площадью зала обслуживания меньше 50 квадратных метров. Им предлагают три основных варианта развития событий. Первый — увеличить размеры помещения до «нормы». Второй — перепрофилироваться в магазин и отказаться от продажи алкоголя после 21:00. Третий — закрыться.
Как отнеслись к ограничениям владельцы и гости так называемых «пивнушек»? Об этом КП-Иркутск спросила у них лично.
Удар для малого бизнеса
Девятиэтажка в одном из оживленных районов Октябрьского округа Иркутска. Среди других этот дом выделяет причудливый с виду фасад. Первый этаж впритык усеян магазинчиками. Кажется, что здесь можно купить практически все: продукты, косметику, парфюмерию, бытовую химию, цветы, свадебные платья. А среди крылец и крупных вывесок затесался небольшой козырек с изображенной на нем кружкой пенного.
— Сюда-то мне и надо, — понесли меня ноги вниз по лестнице — прямиком в «цоколь». Успела я как раз к открытию. Крепкий мужчина с легкой сединой внимательно протирал барную стойку, но увидев меня в дверном проеме, тут же перевел внимание. Тем временем, мой взгляд окинул не то бар, не то магазин. В скромной комнатушке каким-то образом умещались прилавки, два столика и четыре диванчика (по два на каждый).
— Что желаете? — продавец показал рукой на краны позади себя. Надписи над каждым из них гласили: «сидр», «пиво», «медовуха» и даже «пуаре» (грушевый сидр — прим. ред.). К слову, несмотря на невысокий градус крепости, на продажу всех этих напитков наложены ограничения. Приобрести их на вынос разрешено только с 9:00 до 21:00.
— Хотела бы поговорить с хозяином. Узнать о его впечатлениях от нового закона о «наливайках».
— Впечатления негативные! — вздохнул тот. Стало понятно, за барной стойкой работает сам предприниматель. — Закон на руку только крупным сетевым магазинам. А для малого бизнеса — убытки. Вот, у меня зал 20 квадратных метров. Чтобы дотянуть до 50, пришлось дополнительно арендовать соседнее помещение. Стоимость аренды выросла больше, чем в два раза. Так, еще понадобятся ремонт и закуп новой мебели.
Оказалось, что магазинчик с пивом — семейное дело. 55-летний Андрей открыл его после выхода на пенсию, в 2017 году. С тех пор мужчина занялся еще двумя барами, но точки перестали быть прибыльными в период пандемии. Заведения было решено продать.
— Выручки во времена коронавируса заметно упали и до сих пор не такие, как впервые годы после открытия, — продолжал откровенничать Андрей.
Однако, бизнесмен признает, что ему все же повезло иметь под боком свободные квадратные метры. Иначе пришлось бы перепрофилироваться из кафе в магазин. Только одна госпошлина в таком случае составит 65 тысяч рублей.
Владельцев точек с алкоголем не смущает соседство с жилыми дворами и детскими площадками. Наоборот — чем больше людей, тем больше потенциальных клиентов. Анастасия КУРЕНОВА За или против?
Прощаюсь с новым знакомым и иду дальше — в небольшой бар на соседней улице. Заодно решаю узнать мнение о грядущих нововведениях у жителей Иркутска. Во дворе сталкиваюсь с парой с двумя детьми-детсадовцами.
— Удобно, конечно, спуститься вечерком и практически не выходя из дома, купить «аперитив». А теперь придется убиваться в поисках открытого магазина, — рассуждает 30-летний Роман, пока не замечает тяжелый взгляд супруги.
— Считаю, что в Иркутске проблемы с излишним количеством «пивнушек» нет, — начинает говорить 28-летняя Людмила. — А ограничение по времени — это хорошо. Хотелось бы, чтобы разливным пивом, да и вообще алкоголем, перестали торговать в местах, куда могут прийти малыши. Все спиртное должно продаваться в специализированных местах.
— Столько «наливаек», как в моем родном Тайшете, я не видела даже в областном центре, — поддерживает мою предыдущую собеседницу 21-летняя Дарья. Девушку я «поймала» прямо посреди улицы. — Кажется, что это реалии маленьких городков — пивные точки размещают на каждом углу и даже по соседству друг от друга. Трутся вокруг них чаще всего вчерашние школьники, поэтому, если «пивнух» станет меньше, никто ничего не потеряет.
А вот 58-летняя жительница микрорайона Синюшина гора Инга вводимым ограничениям несказанно рада. Женщине и ее соседям несколько лет приходится бороться с клиентами забегаловки, работающей в их доме.
— Мы ликвидировали все скамейки в округе. Лишь бы пьяные не собирались, — сетует иркутянка. — Помогло, но не существенно. Летом ночные концерты проходят каждую ночь — окно открыть невозможно. Крики сменяются драками, в итоге все заканчивается вызовом полиции.
«Пиво легче найти, чем аптеку»
На своем пути в 600 метров я встретила, как минимум еще две «наливайки» и один алкомаркет. Все они расположены в домах. Как правило, входные двери и завлекающая реклама таких заведений расположены со стороны оживленных улиц и дорог. Так, значительно вырастают шансы быть замеченным и обрести клиента. Однако, во дворе той же высотки, буквально в 30 метрах от бара с хмельными гостями, на площадке играют дети. Неподалеку находятся автобусные остановки, которыми часто пользуются школьники. Насколько безопасно такое соседство? Вопрос риторический.
— У нас ночью пиво легче найти, чем аптеку, — обратилась ко мне проходящая мимо пенсионерка. Решила проверить. И вправду! Если верить приложению с картами, то результатов по поиску «круглосуточная аптека» в Иркутске в разы меньше, чем работающих в режиме 24/7 точек с слабоалкогольными напитками.
Придется выбрать: бар или магазин
И вот я у пункта назначения. Еще одно «подножие» многоэтажки. О том, что продают за одной из стеклянных дверей понятно по слову «Beer» в названии заведения. Однако, уже при входе возникают вопросы. На вывеске с режимом работы (с 14:00 до 2:00) четко написано «сеть магазинов разливного пива», но внутри находится настоящий бар: барная стойка и стулья, диванчик, телевизор и те самые краны с пивом. К напиткам здесь предлагают и различные закуски.
— Мы — бар, не «пивнуха» и не алкомаркет, — с гордостью говорит бармен. — Что касаемо нового закона, у нас как раз 54 квадратных метра.
Однако, несостыковка названия и реального положения дел наталкивают на мысль о наличии необходимой лицензии, ведь у магазинов и баров они разные. Первая дает разрешение на розничную продажу алкогольной продукции, вторая — на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Опять же, магазины могут продавать спиртное только до 21:00.
Тем не менее, закон об ограничении деятельности кафе и баров по продаже алкоголя в жилых домах вступит в силу в Приангарье больше, чем через полгода — 1 сентября 2024 года.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Тем временем, депутаты Законодательного Собрания Приангарья обсуждают ограничение времени работы «наливаек», как следующий возможный законопроект.
— Важно не затягивать с этим и уже приступить к разработке соответствующего закона в Иркутской области, — подытожил спикер регионального парламента Александр Ведерников. — Мы знаем, как востребован этот закон для нашего общества, работа по совершенствованию федерального и регионального законодательства должна вестись параллельно.