Предприятие Челябинской области попало под санкции Австралии

В декабре 2023 года в расширенный санкционный список Министерство финансов США добавило ещё шесть челябинских компаний. Обновлённый перечень опубликовали на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Всем фирмам заблокировали доступ к проведению финансовых операций.