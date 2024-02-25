Предприятие Челябинской области попало под санкции Австралии

В обновлённом санкционном списке оказалось акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики» (АО «НПО электромеханики») города Миасс. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении гироскопических приборов для систем управления ракетно-космической техникой различного назначения.
— Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 юридических лиц, — отмечается на сайте МИД Австралии.
Кроме того, под санкциями оказались объекты из Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
В декабре 2023 года в расширенный санкционный список Министерство финансов США добавило ещё шесть челябинских компаний. Обновлённый перечень опубликовали на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Всем фирмам заблокировали доступ к проведению финансовых операций.