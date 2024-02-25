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Предприятие Челябинской области попало под санкции Австралии

В субботу, 24 февраля, правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции в отношении России. В обновлённый список попало приборостроительное предприятие Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на сайте австралийского Министерства иностранных дел.

В обновлённом санкционном списке оказалось акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики» (АО «НПО электромеханики») города Миасс. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении гироскопических приборов для систем управления ракетно-космической техникой различного назначения.

— Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 юридических лиц, — отмечается на сайте МИД Австралии.

Кроме того, под санкциями оказались объекты из Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

В декабре 2023 года в расширенный санкционный список Министерство финансов США добавило ещё шесть челябинских компаний. Обновлённый перечень опубликовали на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Всем фирмам заблокировали доступ к проведению финансовых операций.

санкции