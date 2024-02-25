В Перми обучили два десятка операторов дронов для СВО

— На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. «За ленточкой» профессиональные операторы БПЛА сейчас на вес золота. В зоне спецоперации нужны профессионалы, ведь зачастую у оператора нет права на ошибку, — сообщил в своих соцсетях мэр Перми Эдуард Соснин.