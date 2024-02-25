Проезд в дзержинской маршрутке № 29 подорожает с 1 марта

Стоимость проезда в маршрутке № 29 в Дзержинске вырастет с 1 марта. Теперь пассажиры будут платить за билет 35 рублей. Об этом сообщает дзержинский блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.
В подтверждение он разместил фотографию объявления, которое висит в одной из маршруток.
— В автобусах, работающих в социальном режиме, устанавливается новый тариф на проезд пассажиров и провоз багажа. С марта стоимость проезда в маршруте и провода багажа — 35 рублей, — говорится в объявлении.
Стоит отметить, что такие цены на проезд действуют во многих малых городах Нижегородской области: например, в Балахне, Заволжье, Выксе, Шахунье и ряде других населенных пунктов.