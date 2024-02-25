В Челябинск для тестирования привезли новый трехсекционный вагон

В Челябинске будут тестировать первый трехсекционный низкопольный трамвай, разработанный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Если модель успешно пройдет испытания, то ее запустят в серийное производство. Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации», обкатка и тестирование опытного образца будет проходить без пассажиров.
— Длина однокабинного вагона под номером 71−639 составляет чуть более 25 метров. Двери расположены по правому борту, — отмечает телеграм-канал.
В ходе обкатки планируется выявить возможные недочеты, после чего устранить их и пройти сертификацию. Предполагается, что еще одну такую модель направят для проверки в Санкт-Петербург.