Число разрешенных пищевых добавок заметно сократили в ЕАЭС, куда входит Беларусь

27 февраля 2024 года вступают в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Документ обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему.
Сообщается, что введены пять новых понятий, а перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых пищевых добавок.
Существенно расширен перечень вкусоароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов.
Учли также опыт пищевых отраслей ряда государств, который касается применения перспективных ферментных препаратов, перечень которых расширен с 56 до 331 позиции.
В информации Комиссии говорится, что за счет требований безопасности к ряду новых пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств станет возможным применение новых технологий изготовления современных пищевых продуктов.