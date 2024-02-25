В Крыму до 2027 года построят 12 новых школ — Аксенов

В ближайшие три года в Крыму планируется строительство еще 12 новых школ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— В Крыму запланировано строительство новых школ, что позволит ликвидировать обучение во вторую смену. Создание современной образовательной среды, где юным крымчанам будет комфортно учиться, — одна из приоритетных задач Правительства РК, — написал он в своем Telegram-канале.
Так, общеобразовательные учреждения появятся в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Ленинском и Сакском районах. Также в ФПЦ до 2030 года будет запланировано строительство новой школы в Ялте и еще шести в крымской столице.
По словам Аксенова, на сегодняшний день во вторую смену крымские дети учатся в 71 школе из 534. Больше всего школьников с подобным графиком в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке и Бахчисарайском районе.
— Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, — отметил глава республики.