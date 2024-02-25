В Крыму до 2027 года построят 12 новых школ — Аксенов

— Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, — отметил глава республики.