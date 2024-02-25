К 2025 году на севере Москвы появится новый транспортный хаб

Новых хаб позволит удобно пересаживаться между различными видами транспорта, в том числе на метро на одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии. Объект будут строить в несколько этапов, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.