К 2025 году на севере Москвы появится новый транспортный хаб

Строительство транспортного хаба «Верхние Лихоборы» на севере Москвы планируют завершить к 2025 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Проект транспортного хаба “Верхние Лихоборы” включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории», — отметил Андрей Бочкарев.
Новых хаб позволит удобно пересаживаться между различными видами транспорта, в том числе на метро на одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии. Объект будут строить в несколько этапов, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В рамках первого этапа построят 1,27 километра дорог, здание конечной станции, отстойно-разворотную площадку наземного транспорта, зарядные станции электробусов и перехватывающий паркинг со стоянкой такси, переоборудуют инженерные коммуникации, благоустроят прилегающую территорию. Первый этап работ планируют завершить уже в декабре 2024 года», — добавил Рафик Загрутдинов.
В рамках второго этапа проложат еще более двух километров дорог, оборудуют дополнительные остановки общественного транспорта, территорию около хаба благоустроят. Завершить работы на объекте планируют в 2025 году.
По словам главы Департамента, комфортные условия для пассажиров городского транспорта создают по поручению Сергея Собянина. Транспортные хабы делают комфортными и доступными, в том числе за счет создания безбарьерной среды и удобных переходов.