Агентство автотранспорта призывает перевозчиков отказаться от забастовки

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) призывает автоперевозчиков не отменять рейсы, чтобы «избежать нарушения прав и не создавать трудности в доступе к качественным услугам».
В ANTA напомнили, что перевозчики при получении разрешительных документов на свою деятельность обязались обеспечить представление качественных услуг населению.
В ведомстве подчеркнули, что невыполнение этих обязательств в соответствии с законодательством может привести к штрафам в размере от 240 до 270 условных единиц (12 000 — 13 500 леев) для ответственных лиц и от 400 до 450 у.е. (20 000 — 22 500 леев) для организаций.
«Если автоперевозчик не выполнят минимум 10% всех рейсов, предусмотренных графиком движения в течение трех месяцев подряд, или не осуществит более 30% всех рейсов, предусмотренных на один календарный месяц, <…> разрешение на перевозку людей на местном, муниципальном, районном и межрайонном уровне будет отменено агентством», — указали в ANTA.
Ранее молдавские автоперевозчики заявили, что собираются приостановить все международные и межрайонные рейсы с 27 по 29 февраля в знак протеста против позиции правительства, которое никак не реагирует на их требования.