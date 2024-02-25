Агентство автотранспорта призывает перевозчиков отказаться от забастовки

В ведомстве подчеркнули, что невыполнение этих обязательств в соответствии с законодательством может привести к штрафам в размере от 240 до 270 условных единиц (12 000 — 13 500 леев) для ответственных лиц и от 400 до 450 у.е. (20 000 — 22 500 леев) для организаций.