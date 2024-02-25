В 2023 году в ЕАЭС построили свыше 134 млн кв.м. жилья

За год в странах Союза ввели в эксплуатацию 134,2 млн кв.м. жилья. Это на 7,9% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост здесь наблюдается в Армении (116,5%), на втором месте Казахстан (11,9%), на третьем — Россия (7,5%). В Кыргызстане и Беларуси зафиксировано снижение на 7,0% и 0,7% соответственно.