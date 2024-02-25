В 2023 году в ЕАЭС построили свыше 134 млн кв.м. жилья

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Объем строительства в странах ЕАЭС в январе-декабре 2023 года составил $203,1 млрд, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это следует из аналитического обзора, опубликованного Евразийской экономической комиссией.
Из них $178,3 млрд приходится на Россию, еще $16,4 млрд — на Казахстан.
За год в странах Союза ввели в эксплуатацию 134,2 млн кв.м. жилья. Это на 7,9% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост здесь наблюдается в Армении (116,5%), на втором месте Казахстан (11,9%), на третьем — Россия (7,5%). В Кыргызстане и Беларуси зафиксировано снижение на 7,0% и 0,7% соответственно.
Из объектов социальной сферы в 2023 году в ЕАЭС ввели в эксплуатацию общеобразовательные школы на 321 420 учебных мест, детские сады на 74 895 мест, больниц на 7 467 коек.