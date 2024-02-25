В Екатеринбурге ищут сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

Такую же зарплату предлагают руководителю группы разработки в IT-службе оптового поставщика автозапчастей. Уже до 200 тысяч рублей обещают байеру по выкупу автомобилей с пробегом. Для этого перекупщику нужно иметь опыт работы в автомобильном бизнесе.