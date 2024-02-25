В Екатеринбурге ищут сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге ищут специалистов на зарплату от 200 тысяч рублей. В топе самых высокооплачиваемых вакансий оказались IT-специалисты, швеи и водители. Рейтинг составили специалисты сервиса «Зарплата.ру», пишет портал «Е1».
От 200 тысяч рублей ежемесячно готовы платить эксперту по технологическим вопросам 1C. Сотруднику нужно будет решать проблемы, связанные со стабильностью и производительностью платформы.
Такую же зарплату предлагают руководителю группы разработки в IT-службе оптового поставщика автозапчастей. Уже до 200 тысяч рублей обещают байеру по выкупу автомобилей с пробегом. Для этого перекупщику нужно иметь опыт работы в автомобильном бизнесе.
Высокую зарплату в Екатеринбурге обещают и водителю-экспедитору категории Е с опытом работы от трех лет. Такому сотруднику обещают от 180 тысяч рублей в месяц. Ювелирный дом ищет ювелиров-закрепщиков, обещая зарплату до 160 тысяч рублей в месяц.
От 130 тысяч рублей предлагают управляющему сетью гриль-баров. Водителям автобуса, которые будут возить пассажиров в Екатеринбурге предлагают зарплату до 120 тысяч рублей, а швеям — до 100 тысяч рублей.