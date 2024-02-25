В Уфе назвали топ самых выгодных вакансий

Наибольшим количеством вакансий располагают предприятия ООО «ГЛОБАЛ ФУД УФА» на ул. Коммунистической, 49 (у них 254 свободных рабочих места), АО «УАП “ГИДРАВЛИКА” на ул. Володарского, 2 (127 свободных мест), Городская клиническая больница № 13 на ул. Нежинской, 28 (110 свободных рабочих мест).
В топ вакансий по уровню заработной платы вошли:
- водитель автомобиля Рено, Сетрак 20 т. с заработной платой от 150 до 230 тыс. рублей,
- фрезеровщик, заработная плата: от 99 тыс. рублей, ПАО «ОДК-УМПО»,
- водитель автомобиля, заработная плата: от 90 тыс. рублей, АО «Уфимский хлеб»,
- главный бухгалтер, заработная плата: от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, ООО «ДЖИ-АР Групп»,
- врач-фтизиатр, заработная плата: от 80 тыс. рублей, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
- супервайзер отдела продаж Horeca, заработная плата: до 70 тыс. рублей, ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД».
Телефон «горячей линии» центра занятости: