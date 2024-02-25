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В Уфе назвали топ самых выгодных вакансий

Республиканский центр занятости населения опубликовал актуальную информацию по вакансиям. Общее количество вакантных рабочих мест — 20 455.
Источник: РИА "Новости"

Наибольшим количеством вакансий располагают предприятия ООО «ГЛОБАЛ ФУД УФА» на ул. Коммунистической, 49 (у них 254 свободных рабочих места), АО «УАП “ГИДРАВЛИКА” на ул. Володарского, 2 (127 свободных мест), Городская клиническая больница № 13 на ул. Нежинской, 28 (110 свободных рабочих мест).

В топ вакансий по уровню заработной платы вошли:

  • водитель автомобиля Рено, Сетрак 20 т. с заработной платой от 150 до 230 тыс. рублей,
  • фрезеровщик, заработная плата: от 99 тыс. рублей, ПАО «ОДК-УМПО»,
  • водитель автомобиля, заработная плата: от 90 тыс. рублей, АО «Уфимский хлеб»,
  • главный бухгалтер, заработная плата: от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, ООО «ДЖИ-АР Групп»,
  • врач-фтизиатр, заработная плата: от 80 тыс. рублей, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
  • супервайзер отдела продаж Horeca, заработная плата: до 70 тыс. рублей, ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД».

Телефон «горячей линии» центра занятости: +7 (347) 251−51−55.

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