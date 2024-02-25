В Уфе назвали топ самых выгодных вакансий

Наибольшим количеством вакансий располагают предприятия ООО «ГЛОБАЛ ФУД УФА» на ул. Коммунистической, 49 (у них 254 свободных рабочих места), АО «УАП “ГИДРАВЛИКА” на ул. Володарского, 2 (127 свободных мест), Городская клиническая больница № 13 на ул. Нежинской, 28 (110 свободных рабочих мест).