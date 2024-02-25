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В Омске открыли новый спорткомплекс с бассейном

Долгожданный бассейн запустили на «Московке-2».
Источник: Om1.ru

25 февраля на «Московке-2» открыли новый спортивный комплекс с двумя бассейнами и спортзалом, который строился по нацпроекту «Демография».

— В новом спорткомплексе будут тренироваться профессиональные спортсмены, группы здоровья, жители микрорайона разных возрастов, — написал в телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

В комплексе запустили два бассейна — большой размером 25×16 метров, и малый — 10×10 метров. Название комплекса — Арт-бассейн. Внутри — стильный интерьер, спортивный зал оснащён современными тренажёрами и другим инвентарём. Строила бассейн компания «АртРемСтрой» Карена Мартояна.