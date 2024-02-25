Специалист назвала плюсы при получении арендного жилья без ремонта в Минске

Эта арендная квартира, в отличие от арендного жилья для молодых специалистов (о нем подробнее здесь) не привязана к рабочему месту. Она дается на 5 лет, и каждые 5 лет продлевается. От нее можно отказаться самому, если в жизни или планах человека что-то меняется. А не продлить аренду могут только в случае нарушения общественного порядка, неуплаты квартплаты, арендной платы. Если же с этим все хорошо, то семья может жить в такой квартире всю жизнь.