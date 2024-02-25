Специалист назвала плюсы при получении арендного жилья без ремонта в Минске

Обратить внимание на арендные квартиры по 112-му указу президента «Об особенностях использования арендного жилья», который принят 2 года назад, в марте 2022 года, на YouTube-канале GORKOM TV Минской городской организации профсоюзов работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий посоветовала начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района Минска Наталья Дмитриева.
Специалист считает такой вариант аренды выгодным. Потенциальному претенденту на квартиру предлагают сделать ремонт по уже утвержденной смете, а она может быть разной. Например, из недавних предложений в Минске — от 3 до 21 тысячи рублей. Затем человека освободят от уплаты арендной платы на ту сумму, которую он потратил на ремонт.
Эта арендная квартира, в отличие от арендного жилья для молодых специалистов (о нем подробнее здесь) не привязана к рабочему месту. Она дается на 5 лет, и каждые 5 лет продлевается. От нее можно отказаться самому, если в жизни или планах человека что-то меняется. А не продлить аренду могут только в случае нарушения общественного порядка, неуплаты квартплаты, арендной платы. Если же с этим все хорошо, то семья может жить в такой квартире всю жизнь.
«На квартиры без ремонта можно подаваться во все районы Минска, вне зависимости от регистрации», — отметила Наталья Дмитриева.
В случае, если дом с такой арендной квартирой идет под снос, то человеку предоставляется квартира в новом доме не менее занимаемой, либо не менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи.