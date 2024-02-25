В омской РЭК нашли нарушения при формировании тарифов на отопление

В итоге антимонопольный орган обнаружил пять нарушений, говорится в едином реестре проверок. Как следует из результатов, омская РЭК не всегда следовала методическим рекомендациям и другим документам при расчёте тарифов. При этом детально суть нарушений не раскрывается, поэтому сложно судить, были ли тарифы завышены и насколько.