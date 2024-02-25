В омской РЭК нашли нарушения при формировании тарифов на отопление

В январе 2024 года омское УФАС провело проверку Региональной энергетической комиссии в Омской области. Антимонопольщики проверяли достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, которые легли в основу тарифов на 2024 год для АО «Омск РТС», ООО «Теплогенерирующий комплекс», АО «Тепловая компания» и АО «ТГК — 11».
В итоге антимонопольный орган обнаружил пять нарушений, говорится в едином реестре проверок. Как следует из результатов, омская РЭК не всегда следовала методическим рекомендациям и другим документам при расчёте тарифов. При этом детально суть нарушений не раскрывается, поэтому сложно судить, были ли тарифы завышены и насколько.
Приводим список нарушений, о которых отчиталось УФАС:
- нарушение требования к содержанию экспертного заключения органа регулирования;
- расчётный объём полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) должен быть определен органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учётом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчётный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года;
- расчётный объём полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, должен быть определен органом регулирования в соответствии с методическими указаниями с учётом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчётный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года;
- в экспертном заключении отсутствует обоснование плановой (расчётной) цены на газ, поставляемый по договору;
- при определении затрат на создание нормативных запасов топлива (угля) органом регулирования нарушен порядок определения источников информации.