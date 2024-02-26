Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 26 февраля 2024 после выборов

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 26 февраля, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 26 февраля, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2451 рубля, 1 евро — 3,5109 BYN, 100 российских рублей — 3,4881 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 23 февраля, пятницу, а также на 24 февраля, субботу, и 25 февраля, воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2471 рубля, 1 евро — 3,5283 BYN, 100 российских рублей — 3,5014 белорусского рубля. Таким образом, мы видим снижение курсов всех трех популярных у белорусов валют.