Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 26 февраля 2024 после выборов

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 23 февраля, пятницу, а также на 24 февраля, субботу, и 25 февраля, воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2471 рубля, 1 евро — 3,5283 BYN, 100 российских рублей — 3,5014 белорусского рубля. Таким образом, мы видим снижение курсов всех трех популярных у белорусов валют.