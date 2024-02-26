Судьбу крупной гостиницы во Владивостоке решает суд

Напомним, что гостиница «Аванта» была построена на территории ВГУЭС в 2010 году, когда ректором ВГУЭС был известный в Приморье общественный деятель и политик Геннадий Лазарев. По некоторым данным, контроль над ООО «Аванта» в настоящий момент сохраняют близкие к нему люди.