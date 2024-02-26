Судьбу крупной гостиницы во Владивостоке решает суд

В Арбитражном суде Приморья сегодня, 26 февраля, продолжится рассмотрение иска от ВВГУ (бывший ВГУЭС) к ООО «Аванта». Рассматривается законность и условия, на которых десятиэтажное здание гостиницы располагается на территории учебного заведения.
Как сообщает телеграмм-канал ОПС-медиа, главная цель судебного спора узаконить нахождение гостиницы «Аванта» на территории бывшего ВГУЭС. ВУЗ настаивает на «понуждении к исполнению обязанности в натуре». Сам иск был подан в суд более двух лет назад. В настоящий момент хозяйственной деятельностью гостиницы «Аванта» занимается одноименное ООО.
По документам на сайте суда, ООО «Аванта» предложило Территориальному управлению Росимущества в Приморском крае и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, подписать мировые соглашения о том, что гостиница в учебном кампусе никому угрозы не создаёт и не мешает.
Напомним, что гостиница «Аванта» была построена на территории ВГУЭС в 2010 году, когда ректором ВГУЭС был известный в Приморье общественный деятель и политик Геннадий Лазарев. По некоторым данным, контроль над ООО «Аванта» в настоящий момент сохраняют близкие к нему люди.