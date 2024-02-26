Узбекистан ограничит оборот наличных денег

Согласно презентации, представленной президенту страны, в Узбекистане планируется в безналичный расчёт оптовую продажу ряда товаров и услуг, в том числе торговлю древесиной, автошинами и сахаром.
Так с 1 апреля предлагается внедрить безналичный расчёт через обязательное подключение к электронным платёжным системам бюджетных организаций, оказывающие услуги населению, предприятий, реализующих нефтегазовую продукцию, занимающихся предоставлением имущества в аренду, строительных организаций, которые продают жильё физическим лицам. Платежи за квартиры планируется оформлять в безналичной форме с электронной счёт-фактурой.
Также планируется установить предельную сумму в 100 млн сумов для проведения расчётов в наличной форме. В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной для строительства, металлом (листовое железо, арматура, алюминиевые профили), автомобильными шинами и сахаром.
Цель реформы — улучшение налогового администрирования.