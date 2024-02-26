Более 900 жителей Хабаровска получили новые квартиры по жеребьёвке

Распределение проходило посредством жеребьёвки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметила начальник управления жилфонда мэрии Светлана Пискун, обладателями нового жилья стали более 900 человек, проживающих в ветхих домах. Семьи заедут в благоустроенные квартиры после того, как завершится процесс их передачи в муниципальную собственность.
Каждому получателю нового жилья выдадут предварительный договор. Документ будет гарантировать право на квадратные метры после их передачи в собственность минЖКХ.
«На этом программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершается. Следующую ждут в 2025 году после принятия её на федеральном уровне», — прокомментировали в городской администрации.