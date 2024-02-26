Кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта

По закону об индексации пенсий, который в ноябре 2023 года одобрил президент России Владимир Путин (ФЗ № 540 от 27.11.2023), выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются на 7,5%. В 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан повысится на 1572 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль. Напомним, что с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии до 8134,9 рубля.