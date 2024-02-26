Лучшие исполнители коммунальных услуг названы в Хабаровском крае

Филиал ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» подвел итоги конкурса для управляющих организаций и ТСЖ региона «На шаг впереди!». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по итогам 2023 года лучшими признаны ООО УК «Северный округ» (под управлением свыше 100 домов), ООО «ДВ — СОЮЗ» (под управлением от 15 до 100 домов), ООО «Розенталь Групп» (под управлением от 2 до 15 домов), ООО «Жилищная инициатива» (под управлением менее 20 домов), ТСЖ «Культура» (под управлением 1 дом) и ООО «Солнечный 2»" (под управлением менее 20 домов).
Основными условиями конкурса стали отсутствие дебиторской задолженности по электрической энергии на 1 января 2024 года и использование электронного документооборота при взаимодействии с Дальневосточной энергетической компанией.
Лучшие исполнители коммунальных услуг определены среди компаний, которые самостоятельно осуществляют функции сбыта электрической энергии внутри многоквартирных жилых домов, а также среди ИКУ, с которыми осуществляется расчет за энергоресурсы, потребленные на содержание общего имущества дома. Всего в Хабаровском крае порядка 200 таких управляющих организаций.
Конкурс «На шаг впереди!» ДЭК проводит ежегодно на всех территориях своего присутствия и отмечает управляющие организации, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед энергетиками и обеспечивают комфортные условия проживания жителям своих домов.
— Доброй традицией стало ежегодно чествовать потребителей энергетических ресурсов среди исполнителей коммунальных услуг. Конкурс «На шаг впереди!» на территории Хабаровского края проводится в 12 раз и с каждый годом участников становится всё больше. Конкурс направлен на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей электроэнергии, выполняющих свои обязательства перед энергетиками. Приятно видеть в списке победителей и лауреатов организации, которые не раз уже становились призерами проекта, — отметил директор филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Георгий Макаров.