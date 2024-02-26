Лучшие исполнители коммунальных услуг названы в Хабаровском крае

Филиал ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» подвел итоги конкурса для управляющих организаций и ТСЖ региона «На шаг впереди!». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по итогам 2023 года лучшими признаны ООО УК «Северный округ» (под управлением свыше 100 домов), ООО «ДВ — СОЮЗ» (под управлением от 15 до 100 домов), ООО «Розенталь Групп» (под управлением от 2 до 15 домов), ООО «Жилищная инициатива» (под управлением менее 20 домов), ТСЖ «Культура» (под управлением 1 дом) и ООО «Солнечный 2»" (под управлением менее 20 домов).