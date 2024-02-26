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СКГ потратит 200 млн рублей на спецтехнику для Новосибирска

Компания купит 24 единицы техники.
Источник: СГК

СГК намерена купить 24 единицы спецтехники для новосибирских теплосетей. Сумма вложений составит 200 млн рублей, сообщили в телеграмм-канале компании.

В арсенале СГК появятся восемь экскаваторов, три новых автокрана, четыре самосвала «Камаз», девять грузопассажирских «ГАЗелей». Сейчас компания проводит конкурсы среди поставщиков.

«Обновленный автопарк позволит теплоэнергетикам более оперативно выполнять работы», — добавили представители компании.

Ранее СГК рассказала о планах инвестировать 33 млрд рублей в генерацию Новосибирска.

ЖКХ