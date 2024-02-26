СКГ потратит 200 млн рублей на спецтехнику для Новосибирска

СГК намерена купить 24 единицы спецтехники для новосибирских теплосетей. Сумма вложений составит 200 млн рублей, сообщили в телеграмм-канале компании.
В арсенале СГК появятся восемь экскаваторов, три новых автокрана, четыре самосвала «Камаз», девять грузопассажирских «ГАЗелей». Сейчас компания проводит конкурсы среди поставщиков.
«Обновленный автопарк позволит теплоэнергетикам более оперативно выполнять работы», — добавили представители компании.
Ранее СГК рассказала о планах инвестировать 33 млрд рублей в генерацию Новосибирска.