Красноярские лесники отправили в зону СВО очередную партию круглого леса

Кругляк нужен бойцам для строительства блиндажей и окопов. Как отмечает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, в 2023 году лесники направили в зону СВО 40 вагонов круглого леса и 12 составов c пиломатериалами.