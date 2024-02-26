Красноярские лесники отправили в зону СВО очередную партию круглого леса

Кругляк нужен бойцам для строительства блиндажей и окопов. Как отмечает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, в 2023 году лесники направили в зону СВО 40 вагонов круглого леса и 12 составов c пиломатериалами.
Кроме того, военнослужащим регулярно отправляют гуманитарную помощь: продукты питания, предметы быта, теплые вещи и балаклавы. В лесничествах региона плетут маскировочные сети, которые используют для маскировки техники и сооружений.
Помощь оказывают и семьям участников спецоперации. Специалисты лесничеств и арендаторы доставляют дрова для родственников бойцов. Помощь уже получили 1435 семей. Для получения помощи родственники участников СВО могут обращаться в лесничество по месту жительства.