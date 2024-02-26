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Квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске

Она расположена на 10 этаже 17-этажного дома.
Источник: N1

В Новосибирске на продажу выставили элитную четырехкомнатную квартиру в центре города. За жилье с видом на Центральный парк просят 35 млн рублей. Объявление размещено на сайте n1.ru.

Квартира расположена на 10 этаже 17-этажного дома. Она состоит из кухни-гостиной с эркерным окном, большой детской, спальни.

Территория дома огорожена, здание оснащено многоуровневой системой безопасности. Внутрь пропускают только по пропускам.

В доме имеется трехуровневый подземный паркинг, будущие покупатели вместе с квартирой также могут приобрести два парковочных места.

Напомним, в Новосибирске продают 4-этажную квартиру с бассейном за 43 млн рублей.

недвижимость