Квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили элитную четырехкомнатную квартиру в центре города. За жилье с видом на Центральный парк просят 35 млн рублей. Объявление размещено на сайте n1.ru.
Квартира расположена на 10 этаже 17-этажного дома. Она состоит из кухни-гостиной с эркерным окном, большой детской, спальни.
Территория дома огорожена, здание оснащено многоуровневой системой безопасности. Внутрь пропускают только по пропускам.
В доме имеется трехуровневый подземный паркинг, будущие покупатели вместе с квартирой также могут приобрести два парковочных места.
Напомним, в Новосибирске продают 4-этажную квартиру с бассейном за 43 млн рублей.