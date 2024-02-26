Названо, за сколько в среднем можно снять квартиру в Челябинске

Свой срез рынка представили специалисты сервиса «Циан. Аналитика». Он базируется на итогах прошедшего 2023 года. Как пишет издание «Коммерсант», которое опубликовало результаты исследования, в прошлом году в целом по стране сломалась уже традиционная схема циклов в динамике спроса, ставок и объемов предложения на рынке арендного жилья. Активизировался рынок раньше привычного (в июне, а не в июле), да и закончился рост активности лишь в ноябре, что позже, чем обычно.