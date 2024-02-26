Названо, за сколько в среднем можно снять квартиру в Челябинске

Свой срез рынка представили специалисты сервиса «Циан. Аналитика». Он базируется на итогах прошедшего 2023 года. Как пишет издание «Коммерсант», которое опубликовало результаты исследования, в прошлом году в целом по стране сломалась уже традиционная схема циклов в динамике спроса, ставок и объемов предложения на рынке арендного жилья. Активизировался рынок раньше привычного (в июне, а не в июле), да и закончился рост активности лишь в ноябре, что позже, чем обычно.
Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в декабре 2023 года составила 22,3 тыс. рублей. По этому показателю мы занимаем 22 место среди крупных российских городов. За год количество лотов на рынке арендного жилья, по наблюдениям аналитиков данного сервиса, уменьшилось на 55%. Грубо говоря, челябинцы стали реже сдавать квартиры.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что Челябинск попал в десятку популярных городов по бронированию квартир.