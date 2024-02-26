Под Новосибирском прокуратура нашла нарушения в работе вагоноремонтного депо

Новосибирская транспортная прокуратура выявила много нарушений в работе Вагонного ремонтного депо Болотная — обособленного структурного подразделения АО «ОМК Стальной путь».
— В ходе проверки установлены издание противоречащих закону локальных нормативных актов, ненадлежащие расследованиее несчастного случая на производстве, несвоевременный расчет уволенных работников, невыдача персоналу утепленных костюмов, ботинок и др. Проверка также выявила факты сокрытия несчастного случая на производстве и незаконного увольнения работника, — сообщили в прокуратуре.
После проверки в отношении главы предприятия возбудили несколько административных дел и внесли представление, чтобы тот устранил нарушения трудовых прав работников как можно скорее. Ситуация находится на контроле прокуратуры.