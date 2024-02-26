За выдачу займов в Хабаровске оштрафовали предпринимателя, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратура провела проверку, во время которой выяснилось, что предприниматель под видом деятельности комиссионного магазина выдавал займы под залог электронной техники. При этом предприниматель в реестры ломбардов и микрофинансовых организацией не входил.
«Предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.