В мэрии Новосибирска рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры в 2024 году

Например, только в рамках национального проекта БКД планируется отремонтировать более 19 км дорог в нескольких районах города, а также обновить шесть переправ — это путепроводы на ул. Добролюбова и Фрунзе, мосты через реки Иня и Ельцовка. Кроме того этом сезоне стартует ремонт Димитровского моста и планируется завершить работы на Октябрьском мосту. Помимо ремонта дорог и тротуаров в предстоящем сезоне в Новосибирске продолжится работа по строительству новых объектов дорожной инфраструктуры. В приоритете западная часть города — это улицы Титова, Дукача и Спортивная.