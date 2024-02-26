Пять участков дорог отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре в этом году

Благодаря этому нацпроекту в этом году завершится ремонт одной из центральных улиц города — проспекта Интернационального от улицы Комсомольской до улицы Дзержинской протяженностью более одного километра, где частично заменят бордюры, снимут слой старого асфальта и уложат новый толщиной в 6 см.