Пять участков дорог отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре в этом году

В Комсомольске-на-Амуре в этом году отремонтируют 5 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Общая протяженность дорог — более 3,1 км. Планируется снять верхний слой асфальта, подготовить основание, частично заменить бордюры, уложить новый асфальт, а также нанести разметку и установить дорожные знаки.
Благодаря этому нацпроекту в этом году завершится ремонт одной из центральных улиц города — проспекта Интернационального от улицы Комсомольской до улицы Дзержинской протяженностью более одного километра, где частично заменят бордюры, снимут слой старого асфальта и уложат новый толщиной в 6 см.
Также в этом году отремонтируют еще 4 дороги, которые ведут к спортивным комплексам Комсомольска. Это улица Краснофлотская, улица Ленинградская, улица Севастопольская (от улицы Красногвардейской до проспекта Ленина, а также улица Дзержинского.
За последние пять лет благодаря нацпроекту в Комсомольске было отремонтировали 137 объектов общей протяженностью свыше 170 км. В 2024 году ремонт пройдет на 23 объектах, протяженностью почти 33 км.