Дальнему Востоку выделят 500 млн рублей на строительство теплиц

Объем средств, которые будут выделены в 2024 году на строительство теплиц на Дальнем Востоке, превысит 500 млн рублей. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— Начиная с 2022 года у нас вместе с Минвостокразвития программа: в 2022 году было выделено 147 млн рублей, в 2023 году — 366 млн рублей, на 2024 год планируем предусмотреть порядка 500 млн рублей, а с учетом денег Минвостокразвития эта сумма будет 580 млн, — сказала она в Госдуме России на заседании круглого стола комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Среди приоритетных направлений было отмечено повышение уровня самообеспеченности субъектов сельхозпродукцией и продовольствием за счет наращивания объемов собственного производства, в том числе овощей и молока. В настоящее время уровень самообеспеченности Дальнего Востока по овощам составляет 42%.
По словам Елены Фастовой, в 2023 году Минсельхоз России из федерального бюджета направил на все виды поддержки Дальнего Востока порядка 11 млрд рублей.