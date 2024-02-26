Дальнему Востоку выделят 500 млн рублей на строительство теплиц

— Начиная с 2022 года у нас вместе с Минвостокразвития программа: в 2022 году было выделено 147 млн рублей, в 2023 году — 366 млн рублей, на 2024 год планируем предусмотреть порядка 500 млн рублей, а с учетом денег Минвостокразвития эта сумма будет 580 млн, — сказала она в Госдуме России на заседании круглого стола комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.