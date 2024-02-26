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После иска прокурора хабаровчанку переселят из аварийного жилья

Дом хабаровчанки бы признан аварийным в 2021 году, его должны были расселить до 9 декабря прошлого года.
Источник: Freepik

После иска прокурора хабаровчанку переселят из аварийного жилья, сообщает «АиФ-Дальинформ».

После обращения жительницы краевой столицы, прокуратура провела проверку, во время которой выяснилось, что женщина проживает в доме № 43 на улице Тургенева, который был признан аварийным в 2021 году. Администрация установила срок отселения жильцов дома до 9 декабря прошлого года. Однако до нынешнего момента людей не переселили.

«Прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Центральным районным судом Хабаровска требования прокурора удовлетворены», — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.

Прокуратура