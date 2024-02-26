После иска прокурора хабаровчанку переселят из аварийного жилья, сообщает «АиФ-Дальинформ».
После обращения жительницы краевой столицы, прокуратура провела проверку, во время которой выяснилось, что женщина проживает в доме № 43 на улице Тургенева, который был признан аварийным в 2021 году. Администрация установила срок отселения жильцов дома до 9 декабря прошлого года. Однако до нынешнего момента людей не переселили.
«Прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Центральным районным судом Хабаровска требования прокурора удовлетворены», — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.