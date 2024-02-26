В Омске минимальный продуктовый набор оказался самым дешёвым в Сибири

По данным статистиков, стоимость минимального набора продуктов в регионе составила 5 141,2 рубля. Такая цена оказалась самой низкой в Сибири. Аналитики отмечают, что за год стоимость такого набора в Омской области выросла на 8,9%.
В Новосибирской области минимальный продуктовый набор оценили в 6 008,5 рубля. Самый дорогой набор в Сибири оказался в Краснодарском крае — 6 840,2 рубля. В среднем по Сибири стоимость набора продуктов на месяц составила 6 078, 4 рубля.
Отметим, что минимальный продуктовый набор утверждён Росстатом, он одинаков для всех регионов России. Туда входят мясо, курица, сливочное и подсолнечное масло, яйца (180 штук в год), хлеб, молоко (110 литров в год), сахар (20 кг в год), овощи, яблоки, печенье, чай и другие продукты.