В Омске минимальный продуктовый набор оказался самым дешёвым в Сибири

Отметим, что минимальный продуктовый набор утверждён Росстатом, он одинаков для всех регионов России. Туда входят мясо, курица, сливочное и подсолнечное масло, яйца (180 штук в год), хлеб, молоко (110 литров в год), сахар (20 кг в год), овощи, яблоки, печенье, чай и другие продукты.