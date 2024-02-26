Воронежцам объяснили причину бешеных сумм в квитанциях за отопление в январе

Также в организации уточнили, что на размер суммы в квитанциях за отопление влияют три фактора. Это площадь квартиры, количество потребленного тепла и сам тариф. Также коммунальщики добавили, что количество зарегистрированных в квартире человек, а также долги соседей за отопление никак не влияют на суммы в квитанциях, которые получают горожане.