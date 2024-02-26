Воронежцам объяснили причину бешеных сумм в квитанциях за отопление в январе

К нашим коллегам обратился житель старой кирпичной четырехэтажки по улице Гайдара. Воронежец уточнил, что по сравнению с прошлой зимой плата за отопление выросла почти на 40%. За квартиру 43 кв.м в декабре 2023 года ему пришла квитанция на сумму 4444 ₽, а в январе и того больше — 4882 ₽
Специалисты ПАО «Квадра» отмечают, что начисление платы за отопление производится по специальной формуле, в которую вносятся площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также показания общедомового прибора учета (ОДПУ), которые в конце каждого расчетного периода (обычно это 22−25-е число месяца) передает в ресурсоснабжающую организацию управляющая компания.
Также в организации уточнили, что на размер суммы в квитанциях за отопление влияют три фактора. Это площадь квартиры, количество потребленного тепла и сам тариф. Также коммунальщики добавили, что количество зарегистрированных в квартире человек, а также долги соседей за отопление никак не влияют на суммы в квитанциях, которые получают горожане.