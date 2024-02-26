В Нанайском районе 11 молодых семей получат сертификаты на жильё

В Нанайском районе Хабаровского края продолжается реализация государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей». За пять лет с её старта в муниципалитете жилищные условия улучшили 63 молодые семьи, а к концу 2024 году их станет 74, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что подобные программы реализуются и в других муниципалитетах в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.



— В Нанайском районе стать участников программы могут молодые семьи возраст супругов в которых не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеющие местную прописку. А так как субсидия покрывает только 35 процентов от стоимости жилья, важно, чтобы её получатели имели работу, которая позволит оплатить остальную сумму, — сообщила начальник отдела по молодежной политики администрации района Любовь Анисимова. Потратить средства можно как на приобретение готового жилья, так и на строительство дома, либо ипотеку. Причем приобрести жилье можно и за пределами района, в любом муниципалитете Хабаровского края. Однако большая часть получателей этой программы в Нанайском районе предпочитает оставаться жить на малой Родине.



За пять лет общая сумма выплат 63 молодым семьям в районе составила 65,6 млн рублей, причем 20% суммы — обязательное софинансирование из районного бюджета. В этом году 11 семей получат 14 млн рублей.