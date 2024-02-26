В Приморье за пять лет по нацпроекту отремонтировали более 400 км дорог

Более 400 километров трасс в муниципальных образованиях Приморского края было отремонтировано за последние пять лет. Таких результатов удалось добиться благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
«Мы увеличили долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. На данный момент эта цифра составляет 52,07% при плане в 53,27%», — отметил заместитель министра правительства Приморья, администратор национального проекта Вячеслав Шичкин.
Рекордные показатели по ремонту краевых дорог были в прошлом, 2023 году. Было отремонтировано более 200 км. Большая часть ремонтов — 179 км- затронула региональные и межмуниципальные трассы.
Также значительно улучшилось качество дорожной сети. Активно ремонтируются дороги к местам отдыха жителей региона и гостей края. Это позволит дать импульс и развитию туристической отрасли. Большое внимание уделяется и мостовым сооружениям. Важные для жителей края переправы ремонтируются, строятся и реконструируются ежегодно.
Напомним, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2019 году.