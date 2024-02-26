В Приморье за пять лет по нацпроекту отремонтировали более 400 км дорог

Также значительно улучшилось качество дорожной сети. Активно ремонтируются дороги к местам отдыха жителей региона и гостей края. Это позволит дать импульс и развитию туристической отрасли. Большое внимание уделяется и мостовым сооружениям. Важные для жителей края переправы ремонтируются, строятся и реконструируются ежегодно.