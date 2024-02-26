Несколько квартир и дом изъяли у жителя Приангарья за сокрытие доходов

Житель Иркутской области лишился имущества из-за долговременного сокрытия доходов и их поступления из незаконных источников. Являясь государственным служащим, он успел приобрести несколько машин и квартир в Иркутске и Санкт-Петербурге. Его семья знала о незаконном обогащении родственника, но ничего не предпринимала.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, при ежегодном декларировании своего имущества он не предоставлял полные данные и указывал недостоверные источники дохода, его размеры и легальность. После того, как обман вскрылся, его имущество изъяли в пользу государства.
Суд определил удовлетворить в доход государства несколько машин и квартир, дом и даже маломерное судно. Также с должника и членов его семьи взыскали госпошлину. Долгое время он не был согласен с судебным решением, но это ему не помогло.