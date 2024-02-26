Прокуратура потребовала срочно расселить аварийный дом на Энергетиков

Прокуратура направила в суд иск с требованием о немедленном расселении аварийного дома № 29А на улице Энергетиков в Омске. По данным ведомства, здание дома не соответствует требованиям безопасных для здоровья условий проживания.
Напомним, в декабре 2023 года дом признали аварийным и подлежащим сносу. Существует угроза обрушения дома.
В связи с этим прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил территориальному прокурору направить в суд иск о понуждении муниципалитета принять меры по незамедлительному расселению жильцов дома в установленном законом порядке. Исковое заявление направлено в Центральный районный суд Омска.