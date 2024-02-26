В Прикамье начались продажи машин белорусско-китайского бренда

Китайский концерн является официальным дистрибьютором бренда Belgee. Как сообщается в отчете профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, в январе в Прикамье на учет поставлено 10 новых машин Belgee. На пермском рынке доля этой марки заняла 0,7%.



Согласно открытым данным, в Пермском крае автомобили Belgee продают дилеры Geely VERRA, «Geely Дав-авто», «Geely Автопрестиж». Информация о наличии машин Belgee у перечисленных дилеров указана на сайтах компаний и на сайте «Авито». В частности, к покупке предлагается модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн руб., 2 млн руб. и 2,1 млн руб.



По сообщению «Ъ», Geely в сентябре 2023 года начал продажи кроссовера Belgee Х50 в России. Модель представляет собой белорусскую версию Geely Coolray.